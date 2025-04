Causa da morte de Val Kilmer, ator de "Top Gun", é revelada

O ator Val Kilmer, conhecido por seus papéis icônicos em “Top Gun” e “Batman Forever”, faleceu aos 65 anos. A causa da morte foi pneumonia, segundo informou sua filha, Mercedes Kilmer. O astro enfrentou uma longa batalha contra um câncer de garganta, diagnosticado em 2014, mas havia se recuperado da doença.

Kilmer iniciou sua carreira no cinema em 1984, com a comédia “Top Secret”. Dois anos depois, conquistou fama mundial ao interpretar o piloto Iceman em “Top Gun” (1986), ao lado de Tom Cruise. Seu talento e carisma o tornaram um dos grandes nomes de Hollywood nos anos 90.

Em 1995, assumiu o papel do super-herói no filme “Batman Forever”, consolidando-se como um dos intérpretes do Cavaleiro das Trevas no cinema. Além disso, brilhou em produções como “The Doors” (1991), onde viveu Jim Morrison, e “O Santo” (1997). Seu legado inclui uma carreira versátil e memorável.

Mesmo com problemas de saúde, Kilmer retornou às telas em 2022, reprisando seu papel de Iceman em “Top Gun: Maverick”. A breve participação emocionou fãs ao mostrar o reencontro do personagem com Maverick, vivido por Tom Cruise. O momento foi um dos mais marcantes da sequência.

O falecimento de Val Kilmer deixa uma lacuna no cinema e na memória dos fãs. Com uma trajetória repleta de sucessos, sua presença continuará viva através de seus filmes. A família e amigos ainda não divulgaram informações sobre o funeral do ator.