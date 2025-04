BBB25: Vilma diz não se arrepender de comentários maldosos contra Aline

Vilma no "conversa com eliminado" - (crédito: Reprodução: Globoplay)

A eliminação de Vilma no BBB25 trouxe novas polêmicas, especialmente após a ex-sister assistir a um VT com falas suas sobre Aline. Mesmo com a repercussão negativa de seus comentários, Vilma manteve sua posição e afirmou que não se arrepende do que disse. O momento gerou debate entre os ex-participantes.

Ao ver as imagens, Vilma foi direta: “Eu não retiro o que falei, não. Eu pensei isso dela. No Sincerão, quando ela se transformou com João, eu falei: ‘Diogo, Aline é essa pessoa aí’”. A sister reforçou que sua opinião foi baseada no que presenciou no jogo.

Gil, no entanto, tentou mostrar o impacto das declarações. “Mas veja só… Falar que não confiava é um direito seu. Mas aí a senhora dizer ‘ela é uma pra ficar 1, 2 dias ali, mas relacionamento não’… Entendeu que aqui fora isso pegou mal?”, questionou. A fala fez Vilma refletir, mas não mudar de ideia.

Vilma reafirmou sua posição e criticou a postura de Aline no jogo. “É, mas falei o que achava no momento. E acho que ainda é isso, não me arrependo”, afirmou. Ela citou um episódio do último Sincerão, quando Aline teria dito a Diogo que deveria ter o chamado. “Que namorada é essa? Que paquera é essa que fala isso pro cara, pô?”, questionou.

O posicionamento firme de Vilma pode repercutir nas redes e influenciar a visão do público sobre o jogo. Com os participantes cada vez mais expostos às reações externas, a ex-sister sai sem arrependimentos, mas com a imagem marcada por suas opiniões.