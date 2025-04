Preta Gil é internada às pressas e motivo vem à tona

Preta Gil precisou ser internada mais uma vez, na tarde desta quarta-feira (2), em um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da cantora, foi necessário a internação para que a artista pudesse ser devidamente medicada, além de realizar exames que só conseguiria em um ambiente hospitalar.

Para quem não acompanhou, Preta Gil esteve no programa "Domingão com Huck" e falou sobre o seu estado físico e emocional. "Só Deus sabe, e meus amigos íntimos, o que tem por baixo dessa roupa e por dentro dessa alma”.

A cantora, que luta contra um câncer no colorretal, esteve, recentemente, nos EUA para receber um tratamento mais avançado. Segundo Preta, a cura só será possível encontrar fora do Brasil. "Não tem quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mais forte do que isso, amor, respeito e carinho", e seguiu com as declarações.

"Agora eu entro numa fase difícil, complicada porque aqui no Brasil a gente já fez tudo que podia. As minhas chances de cura estão fora do Brasil e é pra lá que eu vou, pra voltar pra cá curada. Tenho muita coisa a fazer nessa vida e me recuso a aceitar que se findou para mim”, contou.

Nas redes sociais, Luciano Huck agradeceu a amiga por dividir a sua história com o público. ” Minha amada e querida amiga, a sua história nos inspira. Você é lição de celebração à vida, de luz e força. Te amo em letras garrafais e sei que o Brasil também te ama e vibra por você”