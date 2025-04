Zé Felipe se aventura em trilha, mas passa vergonha com bicicleta

Nada melhor que curtir uma trilha pedalando pela floresta, não é mesmo? Zé Felipe bem que tentou, mas as habilidades com a ferramenta não colaboraram. Apesar de se sair bem com a música, o cantor pagou um baita mico ao tentar subir na bike para realizar o passeio.

Nas redes sociais, Virginia Fonseca foi a responsável por compartilhar com os internautas que o amado não aprendeu a pedalar, nem mesmo subir em um velocípede. Nas imagens, Beth, amigo inseparável da influenciadora tentou ajudar o filho de Leonardo, mas nada adiantou.

Após inúmeras tentativas, o famoso quase deixou a bike cair. Zé Felipe acabou desistindo, mas não permitiu que o detalhe estragasse o passeio. O artista pegou as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e seguiu a estrada em uma moto com as pequenas na garupa.

Nas redes sociais, internautas comentaram e defenderam o artista. "Uai vergonha nada, tem muita gente que não sabe e está tudo certo", "Não vi vergonha nenhuma. Muita gente não sabe andar de bicicleta", "Eu também não ando de bike, e não me envergonho nem um pouco por isso".

Apesar dos rumores de uma crise no relacionamento, Zé Felipe e Virginia Fonseca têm mostrado que o amor e a família é maior que qualquer boato divulgado na grande mídia. O casal está em uma viagem a passeio com a família e amigos próximos como Lucas Guedez.