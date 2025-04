Influencer Franciny Ehlke revela como conquistou noivo bilionário

A influenciadora Franciny Ehlke marcou presença no Pod Delas, podcast apresentado por Tata Estaniecki. Durante a entrevista, ela abordou temas sobre sua vida pessoal e profissional, compartilhando detalhes de sua trajetória. No entanto, um dos momentos que mais chamou atenção foi quando falou sobre seu relacionamento amoroso.

Franciny está noiva do empresário e bilionário Tony Maleh. A influenciadora contou que sempre acreditou na lei da atração, um conceito que defende a ideia de manifestar aquilo que se deseja para o universo. Segundo ela, esse pensamento foi essencial para encontrar seu parceiro ideal.

Ao detalhar sua experiência, Franciny explicou que escreveu exatamente as características que buscava em um companheiro. “Eu escrevia que queria alguém que tivesse condições de estar comigo, viajar comigo, pra fazer as coisas no mesmo nível. Coloquei que queria alguém que quisesse ter filho, alto, moreno”, disse.

Tata Estaniecki ficou surpresa com a história e perguntou se ela realmente havia anotado tudo isso. “E você escreveu tudo isso?”, questionou a apresentadora. Sem hesitar, Franciny confirmou: “Escrevi!”, reforçando sua crença no poder da manifestação.

Além disso, a influenciadora mencionou uma previsão feita pela espiritualista Márcia Sensitiva, que afirmou que ela encontraria o amor da sua vida. Para Franciny, a junção da crença na lei da atração com a previsão de Márcia tornou sua história ainda mais especial.