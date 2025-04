Compadre Washington relembra concurso das dançarinas do Tchan: 'Sucesso'

Compadre Washington e os outros integrantes só tiveram contato com as finalistas no dia do programa - (crédito: Divulgação)

Em entrevista ao Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, Compadre Washington relembrou como foram os concursos para escolher novas dançarinas do É o Tchan. Ele explicou que, devido à rotina intensa de viagens da banda, ele e os outros integrantes só tiveram contato com as finalistas no dia do programa.

“O concurso foi através do nosso empresário Cau. Como a gente viajava muito, principalmente para o exterior na época, o primeiro concurso que teve foi o da Sheila Carvalho, porque a Débora saiu. Então a gente não teve muito contato, porque a gente viajava."

"A gente só veio conhecer as meninas, as finalistas, no dia do programa. Tinha a Rose, tinha a Viviane Araújo, a Sheila Carvalho, tinha mais duas meninas que eu não lembro o nome agora. Só conhecemos ali. Sabíamos quem estava ali. Não conhecia nenhuma delas. Nem Sheila Carvalho.”

Washington destacou que já conhecia Viviane Araújo, mas não pelo concurso: “Não. Viviane Araújo eu conhecia, na época, tinha a Mocidade Independente e tinha uma ala só de artistas. Tanto é que depois ela tirou foto e tudo mais. Sabia que ela era passista das escolas, mas a Rosiane Pinheiro, da Bahia, eu não conhecia.”

Além disso, ele falou sobre a grande repercussão dos concursos: “Foram milhões de pessoas que acompanharam. No final, deu Sheila Carvalho. E depois teve o concurso da loira. Também foram várias candidatas que se inscreveram. Um grande sucesso.”