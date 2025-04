Jade Picon faz grosseria ao ser questionada sobre affair com André Lamoglia

Parece que alguém se incomodou com o assédio da mídia. Jade Picon não mediu esforços para responder de forma grosseira a um paparazzo, que se encontrava à paisana, em um aeroporto. Após ser questionada sobre o seu affair com André Lamoglia, a loira deu uma patada considerável no profissional.

Enquanto desembarcava, a influenciadora foi questionada como estava o coração. "Está bem", respondeu. Em seguida, o fotógrafo questionou sobre o seu relacionamento com o ator, a atriz, então, ignorou. Insistente, o paparazzo persistiu na pergunta.

Sem paciência, Jade disparou: "Cada um tem que cuidar da sua própria vida". Educado, o profissional comentou que a ex-BBB era famosa, e muito querida. A influenciadora, no entanto, seguiu ignorando-o e foi embora.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Na hora de ganhar dinheiro expondo a vida em rede social aí tá tudo bem", "O curioso caso da figura pública e blogueira de lifestyle que não quer mostrar seu lifestyle".

"O mega hair ali gritando e todo mundo achando que ela descoloriu o cabelo natural e ele está saudável assim", "Carisma e simpatia de uma porta", "A mana esquece que só é famosa graças aos fãs e aos desocupados que querem saber da vida da querida".