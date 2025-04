Linn da Quebrada fala pela primeira vez após internação

Linn da Quebrada usou as redes sociais para compartilhar sua empolgação com o livro “Dona Vitória Joana da Paz”. A obra inspirou o filme Vitória, no qual ela contracena com Fernanda Montenegro. A artista destacou a importância do livro e incentivou seus seguidores a explorarem tanto a leitura quanto o longa-metragem.

Além disso, Linn agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido dos fãs. Em um momento inusitado, pediu que seus seguidores lhe dessem spoilers sobre sua própria atuação no filme, já que ainda não conseguiu assisti-lo por estar na reabilitação.

“Estou extremamente feliz e emocionada com todo o carinho e a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim”, disse a artista. Ela ressaltou como o apoio do público tem sido essencial nesse momento delicado de sua vida.

Linn também aproveitou para reforçar a recomendação do livro. “‘A heroína por trás de uma câmera que mudou a história de um bairro e marcou o país’, um livro do Fábio Gusmão, da editora Planeta”, comentou, entusiasmada.

Por fim, ela deixou um pedido especial: “Me contem o que estão achando do filme, estou louca para saber! Quero muito ver como ficou minha atuação”, disse. Recentemente, Linn também recebeu um áudio emocionante de Fernanda Montenegro, que lhe enviou palavras de apoio e força.