Acamada, Maíra Cardi preocupa fãs ao expor problema de saúde

Maíra Cardi apareceu em um vídeo na última quarta-feira (02) para atualizar os seguidores sobre sua saúde. A influenciadora já havia comentado que não se sentia bem desde a perda do bebê que esperava com Thiago Nigro. Além disso, aproveitou para falar sobre o andamento das obras em sua nova mansão.

Durante o desabafo, Maíra revelou que não tem forças nem para sair da cama em alguns dias. “Desculpa estar na cama. Como falei pra vocês, eu estou com um problema de saúde que ainda não posso revelar. Tem dias que estou bem, mas tem outros que minha energia fica drenada e eu não consigo levantar”, explicou.

Mesmo com o momento delicado, Maíra tentou quebrar o clima com bom humor. Ela comentou que se sente desarrumada e que isso pode piorar seu estado emocional. “A gente tem que se esforçar pra ficar bem. Quando estamos mal e nos olhamos no espelho, parece que tudo piora. Mas se você se arruma um pouco, passa uma maquiagem, já se sente mais decente”, disse.

A influenciadora também relatou um episódio recente em que precisou sair com o marido no fim de semana. Após o compromisso, ao retornar para casa, sentiu-se tão mal que ficou cinco horas sem conseguir se levantar da cama. O relato preocupou os seguidores, que enviaram mensagens de apoio.

Por fim, Maíra finalizou o vídeo atualizando o público sobre a obra de sua nova mansão. Apesar dos desafios, ela segue acompanhando os detalhes da construção e espera que, em breve, tudo esteja pronto para se mudar.