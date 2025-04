BBB25: Vilma insiste que foi chamada de "velha sonsa" por Vinícius

A mais recente eliminada do BBB25, Vilma, participou do MesaCast com a jornalista Foquinha. Durante a entrevista, foram relembrados diversos momentos da sister dentro do reality. Um dos principais temas abordados foi a rivalidade entre Vilma e Vinícius, que protagonizaram diversas discussões ao longo do programa.

Entre os conflitos mencionados, um dos mais polêmicos envolveu uma possível desinformação. Vilma acreditava que Vinícius a havia chamado de “velha sonsa”, o que gerou grande repercussão dentro e fora da casa. No entanto, ao rever as imagens, ficou claro que o comentário do brother era, na verdade, direcionado a Diogo.

Foquinha tentou esclarecer o mal-entendido e explicou como a frase de Vinícius foi interpretada de forma errada. “Quando ele fala que não gosta de gente que se faz de sonsa, e gente velha ainda, e menciona os 40 anos… né? Gente velha é palavra no feminino”, argumentou a jornalista, sugerindo que a confusão foi gerada pela construção da frase.

Além disso, Pitel, que também participava do bate-papo, reforçou que a fala de Vinícius não foi um ataque direto a Vilma. Ela explicou que tudo se tratava apenas de concordância verbal e que a ex-sister pode ter levado para o lado pessoal sem necessidade.

O momento repercutiu entre os fãs do reality, que dividiram opiniões sobre a postura de Vilma. Enquanto alguns defenderam a participante, outros concordaram que a eliminação dela foi consequência de suas interpretações equivocadas dentro do jogo.