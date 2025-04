BBB25: Brothers se unem para pedir comida e levam bronca do Big Boss

Na última noite, os participantes do BBB25 se reuniram na área externa da casa para um protesto inusitado. De mãos dadas, eles pediram mais comida para a produção do reality. O ato chamou atenção dos telespectadores e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Vitória Strada liderou o movimento e fez um discurso defendendo a reivindicação. “Produção, nós estamos aqui hoje em prol da alimentação de todo mundo. O mínimo de entretenimento que a gente merece ter, nós somos top 10, a gente merece comer”, disse a atriz, arrancando risadas dos colegas.

No entanto, o protesto não durou muito. Pouco tempo depois, os brothers receberam um “big esporro” da produção. O Big Boss interveio diretamente e cortou a movimentação dos confinados. “Senhores, vão viver o jogo de vocês!”, disparou, colocando um fim à brincadeira.

A reação da produção pegou os participantes de surpresa e causou um misto de risadas e constrangimento. Alguns até tentaram disfarçar a frustração, mas o recado foi claro: nada de manifestações dentro da casa. A cena gerou comentários entre os brothers, que riram da situação.

Nas redes sociais, o momento viralizou rapidamente, com internautas se divertindo com a ousadia dos participantes e a resposta direta do Big Boss. Muitos brincaram que a produção “não tem paciência” para protestos e destacaram a criatividade dos brothers na busca por mais comida.