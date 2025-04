BBB25: Renata aponta mudança de comportamento dos gêmeos

No BBB25, Renata desabafou sobre sua relação com os gêmeos João Gabriel e João Pedro enquanto comia biscoitos no Apê do Líder. Segundo ela, João Gabriel tem demonstrado mais cautela no jogo, enquanto João Pedro continua seguindo uma postura diferente. A conversa aconteceu com Maike, que ouviu o desabafo da sister.

Maike comentou que, se Renata realmente quisesse votar nos gêmeos, já teria feito isso desde que voltou para a casa. No entanto, ela explicou que sua relação com os brothers é mais complexa do que parece. Renata acredita que João Pedro pode ter ouvido uma conversa dela na sala e tirado conclusões precipitadas.

Renata explicou que, em determinado momento, chegou a alertar os gêmeos sobre a visão do público em relação a eles. Disse que tentou ajudá-los a melhorar o jogo, mas foi surpreendida ao perceber que João Pedro interpretou sua atitude como interesse em usá-los para chegar à final. Esse julgamento a deixou incomodada.

Mesmo assim, Renata escolheu deixar o passado para trás e focar na aliança que precisavam manter para seguir no jogo. “Eu escolhi proteger a pessoa e esquecer tudo. Será que eu tô errada?”, questionou a sister, demonstrando incerteza sobre suas decisões dentro do reality.

Por fim, Renata afirmou que sua intenção nunca foi forçar ninguém a jogar com ela. “Eu só tô de boa, não obrigo ninguém a jogar comigo, não”, concluiu. O desabafo mostra que a sister ainda tem dúvidas sobre a lealdade dos gêmeos e como sua postura pode afetar sua trajetória no jogo.