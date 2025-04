Andressa Urach expõe autismo do filho e candidatura para defender causa

Produtora de conteúdo adulto usou as redes sociais para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo - (crédito: Reprodução Instagram)

Andressa Urach chocou a web após revelar que o filho mais novo foi diagnosticado com autismo. Na última quarta-feira (2), a produtora de conteúdo adulto usou as redes sociais para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

"Meu bebê Leon foi diagnosticado há alguns meses com autismo. A gente já havia percebido que ele teve um atraso para andar e falar. Graças a Deus eu escolhi um bom pai para o meu filho, apesar dele ter tirado o meu filho de mim. Hoje eu entendo que, de certa forma, ele tem mais tempo para cuidar do meu bebê", iniciou.

Na ocasião, Urach agradeceu a Deus por ter condições de bancar as necessidades do herdeiro. "Graças a Deus eu tenho condições de pagar uma boa escola para meu filho, tratamento psicológico, bons psicólogos e psiquiatras para tratar das emoções de um pai com filho com autismo."

E seguiu com as declarações: "Tenho condições de dar estudo e uma boa escola, onde ele está sendo bem tratado. Tenho condições de pagar plano de saúde. Somos privilegiados e temos condições de cuidar dele", revelou.

Por fim, ela aproveitou o momento para contar que vai se candidatar para o cargo de Deputada Federal nas próximas eleições. "Então se ano que vem eu me eleger como deputada federal, vai ser por essa causa que eu vou lutar. Pela família dos autistas. Eu tenho condições, mas 80% da população brasileira não tem condições de dar uma boa educação ao filho. Eu quero fazer a diferença para os autistas", concluiu.

