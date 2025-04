Juliette abre o jogo e revela maior medo de ser mãe: 'Como vai sair?'

Em conversa com Tata Estaniecki, a campeã do BBB 21, Juliette, abriu o jogo - (crédito: Reprodução Insatgram)

Juliette continua soltando as suas pérolas pelo ar e divertindo o público. Sempre muito autêntica e certa do que quer, parece que o sonho de se tornar mãe vem sendo adiado pela diva. Em conversa com Tata Estaniecki, a campeã do BBB 21 abriu o jogo e revelou qual o seu maior medo caso engravide.

Durante a exibição do podcast "PodDelas", a cantora de 35 anos não eximiu em dizer que sonha com a gestação. Entretanto, a forma como a criança chegará ao mundo se tornou um grande obstáculo para a vinda do herdeiro. Ao lado do boy magia, Kaique Cerneny, de 27 anos, a artista contou mais detalhes.

“Se eu fosse o pai, já teria cinco meninos. É pra ser pai? Eu quero! Mas, quando é pra ser mãe, tem que passar nove meses com o bebêzinho… Como é que ele vai sair?” Depois, falou sério: “Eu não tenho medo de ser mãe, mas o processo acho um desafio. Eu quero, mas não agora”, revelou.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações da famosa. "O homem quando se torna pai continua com a vida normal como sempre, a mulher não! Muda tudo e pra sempre! Quem quiser ter filhos tem que saber bem disso".

"Não tá errada. Sei que todas as mães amam seus filhos, que o significado de amor e amar muda… mas a maternidade traz muitas mudanças, dificuldades e muita responsabilidade… principalmente para mulher. É preciso ter pé no chão e consciência".