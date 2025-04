Influencer Marina na América expande projeto de ajuda a acumuladores para o Brasil

A influenciadora Marina Benício, mais conhecida como Marina na América, tem se destacado nos Estados Unidos não apenas por seus conteúdos na internet, mas também por seu trabalho social impactante: ajudar pessoas que sofrem com o acúmulo compulsivo. Agora, ela está trazendo esse projeto para o Brasil, com o objetivo de resgatar a dignidade de quem vive em situações de extrema vulnerabilidade.

Em entrevista exclusiva, Marina compartilhou detalhes sobre a iniciativa, os desafios do projeto e como pretende transformá-lo em uma realidade no Brasil.

O início de um propósito maior

O projeto de Marina nasceu em um momento difícil de sua vida, quando, mesmo no auge de sua carreira digital, sentiu que algo faltava. Foi nesse instante que, segundo ela, ouviu a voz de Deus pela primeira vez.

“Eu estava no auge dos meus vídeos e, de repente, deixei de sentir vontade de fazê-los. Foi aí que escutei a voz de Deus pela primeira vez. E eu fui fazer esse trabalho maravilhoso, que traz vida ao meu coração e dignidade para as pessoas que têm a vida transformada por nós”, revelou.

Casos marcantes e a decisão de trazer o projeto para o Brasil

Nos Estados Unidos, Marina já ajudou inúmeras pessoas a se libertarem de uma realidade sufocante. Cada história deixou uma marca, mas também trouxe aprendizado.

“Todos os casos foram marcantes, e cada um deles me trouxe um aprendizado. Quando começamos a entender tudo que estava acontecendo, passamos a olhar além. Sentimos a necessidade de fazer pelo nosso povo também, e então começamos a trazer o projeto para o Brasil”, contou.

O desafio da abordagem e a transformação do ambiente

O acúmulo compulsivo vai muito além da bagunça e da desordem. Para muitas pessoas, ele se torna um mecanismo de defesa emocional, uma válvula de escape para traumas vividos. Por isso, o trabalho de Marina não se limita a uma simples limpeza; ele envolve empatia, compreensão e um processo delicado de abordagem.

“A parte mais difícil do trabalho é exatamente a abordagem, porque existe a vontade de mudança, mas também o medo, os traumas e a confusão mental que envolve todo o processo. O que para nós é só um monte de acúmulo, para as pessoas que vivem naquela situação se trata de história. Sempre começamos com uma conversa, onde procuramos entender a real situação. Todas as pessoas ajudadas têm uma história de vida dura. Mas tudo é possível quando se faz por amor. Não é fácil, mas é lindo”, afirmou.

Adaptação do projeto ao Brasil e os desafios pela frente

Com realidades distintas entre Brasil e Estados Unidos, Marina já está preparada para os desafios que virão. Para ela, a necessidade dos brasileiros é diferente da dos americanos, o que torna a missão ainda mais essencial.

“Os desafios com certeza estarão lá. Eu acredito que a necessidade do brasileiro é muito diferente da necessidade do americano, e com toda certeza serei mais útil no Brasil nesse momento. O projeto já está pronto e adaptado para o Brasil. Ainda não tenho parceiros e nem equipe montada, só a certeza de que vai acontecer e a fé de que Deus está no comando”, declarou.

Como ajudar ou indicar casos no Brasil

Para aqueles que querem apoiar a iniciativa ou conhecem alguém que precise de ajuda, Marina disponibilizou um contato direto.

“Podem me mandar um e-mail no publicidademarinabenicio@gmail.com”, informou.

Com um propósito forte e a fé de que está no caminho certo, Marina Benício inicia essa nova fase de seu projeto, trazendo esperança para aqueles que mais precisam. Seu trabalho já transformou vidas nos Estados Unidos, e agora, o Brasil também poderá sentir o impacto de sua missão.