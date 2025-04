Felipe Neto anuncia candidatura à Presidência da República para 2026

O influenciador Felipe Neto anunciou, nesta quinta-feira (3), a sua pré-candidatura para Presidente da República nas eleições de 2026. A novidade foi revelada para os seus milhões de seguidores através de um vídeo nas plataformas digitais.

Nas primeiras palavras, o youtuber explicou o por quê ter evitado entrar em assuntos sobre política recentemente. “Eu precisava ter um olhar de fora. Como em toda a minha carreira, baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu maior anseio de ser um guardião da verdade”, contou.

Em seguida, o digital influencer garantiu que a sua candidatura não seria um ato de vaidade. “Eu anuncio minha pré-candidatura à presidência da República, e esse não é um gesto de vaidade”, revelou o famoso argumentando ter construído uma independência financeira e um legado na comunicação.

Felipe também explicou o motivo para se candidatar à Presidência da República: “Quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, possuo a maior arma do nosso tempo: o uso das redes”, pontuou.

Por fim, o influenciador revelou um dos seus projetos: a criação de uma nova rede social. “Uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede informações para que possamos compreender as preferências e necessidades do povo brasileiro”.