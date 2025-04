Giulia Costa gera polêmica com recusa de personagem na TV: 'Não acho justo'

Giulia Costa, de 25 anos, gerou polêmica, nesta quinta-feira (3), ao revelar o motivo de ter se recusado a fazer o papel de um personagem gordo. Durante um bate-papo no podcast "FatalCast", a filha de Flávia Alessandra contou detalhes da experiência.

"Um produtor de elenco veio me convidar para interpretar uma personagem obesa. Eu disse: 'Não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal que vocês estejam trazendo isso para a trama'", disse a atriz.

Em seguida, Giulia contou ter ficado desacreditada com a proposta do personagem que iria viver. "Quando fui ler o texto, a personagem estava em uma academia e dizia: 'Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?'", contou.

A filha do eterno Marcos Paulo disse não achar justo com a forma que pessoas realmente gordas passariam a se enxergar ao vê-la no papel. "Não acho justo com outras jovens que vão me ver representando o papel de uma mulher gorda, sendo que eu não sou gorda."

"Posso não ser uma mulher padrão, mas me colocar como uma mulher gorda… A menina gorda que está vendo vai pensar: 'Meu Deus, se ela é a gorda, eu sou o quê?'. Não acho justo com a pessoa. Falei: 'Mãe, vou recusar o teste por causa disso'. Ela me respondeu: 'Filha, acho você muito corajosa e concordo com você'", concluiu.