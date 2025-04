BBB25: Vilma se contradiz ao opinar mais uma vez sobre Aline

Após sua eliminação do BBB25, Vilma Nascimento participou de uma entrevista na Rádio Globo e surpreendeu o público ao mudar de postura em relação a Aline. A ex-sister, que antes havia demonstrado resistência, agora disse que aceitaria a jovem como sua nora. A declaração arrancou risadas dos presentes no estúdio.

“Vilmoca, a senhora aceitaria a menina Aline como sua norinha?”, perguntou o locutor. Sem hesitar, Vilma respondeu: “Sim, por que não? É isso! Não tenho problema. Foi bobagem o que aconteceu.” A ex-participante afirmou que suas reações foram de mãe, mas que tudo pode ser resolvido com uma boa conversa.

Vilma também revelou que, se encontrar Aline fora da casa, pretende abraçá-la. “Se ela me permitir, vou dar um abraço e um cheirinho”, completou. A fala descontraída e carinhosa foi recebida com bom humor pelos apresentadores e também por Diogo Almeida, que estava ao seu lado durante o programa.

Diogo caiu na risada com a resposta da mãe e os locutores brincaram: “Diogo até ficou contente, hein?”. A leveza do momento ajudou a desconstruir a imagem de tensão que havia entre Vilma e Aline durante o programa, sugerindo uma possível reconciliação no futuro.

Vale lembrar que Diogo já havia declarado publicamente que conversou com Aline após o BBB. O ator garantiu que tudo está bem entre eles e que não há ressentimentos. A torcida agora é para que a relação entre nora e sogra ganhe um novo capítulo fora das câmeras.