BBB25: Guilherme e Delma revelam plano para colocar Maike no paredão

Com a próxima formação de Paredão se aproximando no BBB25, Delma e Guilherme analisaram as possibilidades estratégicas para o grupo. Durante uma conversa com Vinícius, os brothers levantaram hipóteses de blefe e jogadas psicológicas para tentar desestabilizar os rivais. A ideia principal envolve Maike, conhecido por ser firme em suas decisões.

Guilherme sugeriu que Delma fingisse aceitar ir ao Paredão como forma de pressionar Maike. “Fala que vai pro Paredão se ele não quiser chegar a um consenso. É mentira, né? Só pra ele ficar nervoso”, comentou o brother. O plano, segundo ele, seria retomar a conversa mais perto da decisão para forçá-lo a ceder.

Delma, no entanto, destacou que Maike estaria encurralado, pois dificilmente escolheria colocar Renata, João Pedro ou João Gabriel na reta. “Se ele botar Renata, a casa pode ir no João Gabriel. Mas ele não vai querer botar nenhum dos dois”, ponderou. Vinícius concordou com a complexidade da situação.

Mesmo diante das dificuldades, Guilherme reforçou que, de qualquer maneira, dois do grupo rival devem acabar no Paredão. Delma também reconheceu a tensão, mas manteve o posicionamento: “Olha, veja só, não vai adiantar. Ele vai preferir ir ao Paredão do que trair o grupo dele”, disse ela.

Determinada, Delma garantiu que vai bancar a decisão caso Maike insista. “Se ele quiser ir para o Paredão, não tem escolha. Vai pro Paredão, então”, concluiu. A movimentação aumentou ainda mais as expectativas para a próxima formação e promete agitar os ânimos da casa.