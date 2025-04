Jojo Todynho foge de tiroteio enquanto voltava da faculdade no RJ

A cantora Jojo Todynho viveu momentos de tensão na noite de ontem (03), enquanto voltava da faculdade para casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante o trajeto, ela se deparou com uma troca de tiros nas proximidades da Rua Ipatu com a Rua Mananciais. Dois homens foram baleados e detidos pela Polícia Militar.

Nos stories do Instagram, Jojo compartilhou o susto com os seguidores. “Vou me esconder aqui, porque vou falar uma coisa pra vocês: a bala está voando na comunidade!”, disse, visivelmente assustada, enquanto aparecia abaixada, tentando se proteger da situação perigosa.

A cantora ironizou boatos sobre onde mora: “E não é bala Juquinha. Andaram falando aí: ‘Ah, [a Jojo] mora no Recreio’, aqui o Recreio dos Bandeirantes estralando aqui, toque de recolher”, afirmou. Ela ainda completou com um tom debochado: “É meu amor, isso é Taquara City, bebê. Me respeita.”

Jojo, que atualmente cursa Direito, é conhecida por não esconder a realidade do dia a dia. Após os momentos de tensão, ela preferiu mudar o tom e publicou uma reflexão, encerrando o assunto. Muitos seguidores comentaram nas redes sociais, preocupados com a segurança da cantora.

A situação reacende discussões sobre a violência urbana no Rio de Janeiro, que segue afetando moradores de todas as regiões do estado. A guerra entre facções, milicia e tráfico só aumenta e faz mais vítimas.