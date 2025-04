BBB25: Renata discute com gêmeos e corta relações

A reta final do BBB25 tem colocado ainda mais tensão entre os participantes, e agora a relação dentro do grupo Fantástica parece abalada. João Gabriel acusou Renata de reabrir assuntos antigos que já teriam sido resolvidos entre eles. A conversa se deu em tom acalorado no quarto da casa.

“É porque chegou o momento, que aí agora, você vai usar isso contra nós”, disparou João Gabriel. Renata, surpresa, respondeu: “Que usar o quê? Contra o quê?”. O clima rapidamente esquentou, evidenciando a falta de confiança entre os aliados.

João Gabriel ainda reforçou sua indignação com a postura da sister: “Você vai voltar um assunto lá que nós já tínhamos resolvido… outro da festa… e ainda trouxe um negócio do VIP que nem era sobre o paredão”, explicou. Para ele, Renata estaria tentando minar o grupo em um momento delicado do jogo.

Renata, por sua vez, tentou justificar dizendo que também deixou passar várias situações. “E o negócio da festa que ele falou? Eu também fui deixando pra lá, fui só guardando”, disse. A sister deu a entender que o acúmulo de ressentimentos estava prestes a transbordar.

Com o fim do programa se aproximando, o grupo Fantástica dá sinais de desgaste. O que antes era uma aliança sólida, agora é um território de desconfiança e mágoas. Internautas acompanham atentos os desdobramentos desse novo racha no jogo.