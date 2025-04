BBB25: Guilherme garante que top 6 será do anos 50

A reta final do BBB25 está cada vez mais tensa, e os brothers do quarto Anos 50 estão afiando as estratégias. Durante uma conversa, Guilherme afirmou com convicção que o top 6 será formado apenas pelos “ordinários” do quarto. Para isso, o grupo articula os próximos passos envolvendo a formação do paredão.

Joselma lembrou que, por regra, ela e Maike precisam entrar em consenso para indicar alguém ao paredão. Guilherme, então, prometeu conversar com Maike para que ele ceda a escolha em troca de proteção. “Ele tem que ceder, velho”, disparou Guilherme, mostrando confiança no plano.

Dani reforçou que Maike não deve arriscar ir ao paredão nessa reta final. Guilherme sugeriu uma abordagem direta com Joselma: “Tô lhe dando a opção de você se salvar. E você se salvar, é você ceder.” A proposta é clara: manter a aliança unida e garantir que ninguém do grupo seja ameaçado por agora.

Mesmo assim, Dani orientou Joselma a não ceder, caso Maike se recuse a colaborar. “Se ele não ceder, Delma, você também não cede”, alertou. Elas temem que, em caso de impasse, Tadeu anuncie que ambos irão ao paredão como punição pela indecisão.

Como última cartada, Dani se ofereceu para ir ao paredão, pedindo que Joselma a indique, caso necessário. “Pode bater o pé pra ser eu”, disse. Enquanto isso, Guilherme segue confiante no jogo em grupo e repetiu: “O top 6 vai ser só dos anos 50, anota aí!”