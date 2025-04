Globeleza, Erika Moura faz harmonização glútea: "Ficou perfeito"

Lembrada por ser a última Globeleza, Erika Moura, que apareceu nas vinhetas de carnaval da Globo de 2015 a 2021, recorreu à harmonização à harmonização glútea para ficar de bem com o espelho. Ela conta que quis melhorar o contorno da região e dar fim às marcas.

"Sempre cuidei dessa questão física né com muito carinho, pelo fato de ser dançarina. Então, é um amor especial realmente pelo corpo, por ele ser a minha arte ser o meu veículo de trabalho. Depois que virei mãe, tem todos os aspectos de engordar de criar marcas, desde estrias até as próprias celulites, o que não me desmerece como mulher. Mas, conforme eu fui emagrecendo, voltei a tentar tonificar meu corpo, pelo fato de ser dançarina e personal, mas o bumbum não voltou a ser o mesmo", relata.

A dançarina conta que já buscava melhorar a aparência do bumbum antes mesmo de ser mãe. "Eu já tinha uma cisma com com meu bumbum, mesmo treinando mesmo fazendo os exercícios, cuidando da alimentação, ainda sentia que dava pra melhorar e pesquisando pela internet, vi sobre harmonização glútea e encontrei Dr. Fulvio, maravilhoso!!! incrível".

Erika optou por um preenchimento com PMMA, que tem é um preenchedor definitivo. "Conversei com ele que me explicou todos os métodos que tem pra deixar o bumbum ainda mais incrível. Ele falou pra mim do PMMA, pesquisei e vi que além dele ser um doutor conceituado, entendido do assunto é muito sincero, e sobre o pmma ser um produto definitivo e seguro, me senti muito segura em realizar o procedimento", conta.

Ela diz que ficou satisfeita com o resultado. "De imediato já foi incrível, achei maravilhoso, meu bumbum ficou perfeito, ficou bem harmônico pro meu corpo, eu amei! Várias pessoas enalteceram, o que é bacana também pro meu ego claro, mas pra mim principalmente."

"Quando coloco uma roupa sinto a curva do bumbum permanecer bonita. Sabe olhar no espelho e ver que está bonita, natural, empinadinha… Não tenho palavras pra explicar, eu me sinto mais bonita, mais gostosa. Enfim, o doutor foi incrível, me sinto muito mais bonita. Parabéns ao Dr. Fulvio pelo incrível trabalho, por poder nos fazer sentir ainda mais lindas", comenta.

Érika opta pela área artística e cogita atuar como atriz

Érika Moura cursou Educação Física e demonstrou interesse em seguir na área artística, cogitando a possibilidade de atuar como atriz. Nascida em São Paulo, ela é passista da escola de samba Mocidade Alegre. Sua trajetória na televisão começou em 2015, quando foi escolhida para representar a musa do Carnaval nas vinhetas da emissora.