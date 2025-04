BBB25: Diego assume dívida e surpreende Vitória Strada

Durante uma conversa descontraída na última noite, Vitória Strada ficou surpresa ao descobrir que Diego Hypólito ainda paga pelo trabalho de seu estilista. Ao comentar sobre os looks do brother, ela acreditava que se tratava de uma parceria. Mas Diego fez questão de esclarecer.

“Nãoooo. Eu tô devendo ele, cara! Você tava achando que era parceria?”, revelou Diego, arrancando risos de Vitória. “Eu achava!”, respondeu ela, incrédula. Ele então completou: “Parceria é o escambau. Eu pago! Mas pago mais barato.” O momento rendeu boas risadas entre os dois.

Apesar da tensão com o paredão em andamento, os brothers não deixaram o bom humor de lado. A leveza da conversa foi um respiro no clima pesado da reta final do programa. Diego e Vitória mostraram sintonia e amizade mesmo em meio à competição.

Durante a conversa, ainda sob o efeito das risadas, Vitória disparou: “Você precisa conhecer o meu psiquiatra.” A frase inesperada fez os dois caírem na gargalhada novamente, aliviando um pouco o peso do jogo. A troca reforça o laço entre os participantes.

A cena divertiu o público nas redes, que destacou a autenticidade dos dois. Enquanto a berlinda se aproxima da definição, momentos assim mostram que, mesmo sob pressão, ainda há espaço para conexão e leveza dentro da casa mais vigiada do Brasil.