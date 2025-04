BBB25: Vinicius fantasia ‘ficada’ com Renata

Durante uma conversa na área externa da casa, Vinicius surpreendeu Delma e Guilherme ao comentar uma situação hipotética: como seria se ele tivesse ficado com Renata. A fala rendeu risadas e análises sobre as confusões envolvendo a sister, Aline e Eva.

“Imagina a situação se eu tivesse com a Renata… A desgraça que ia ser aqui dentro. A tragédia anunciada”, brincou Vinicius. “A treta dela com a Aline e eu no meio: ‘Calma, gente! Calma’.” O brother entrou no clima de humor para tratar de um cenário caótico.

Guilherme entrou na brincadeira, ponderando que talvez a situação fosse diferente por respeito a ele. Mas Vinicius duvidou: “Ou ia ser pior, porque eu que ia ser o escroto.” Ele riu e finalizou dizendo que prefere continuar sozinho na casa.

“Deixa só eu sozinho mesmo. Tá de boa! Do jeito que eu vim, tá dando certo”, concluiu Vinicius, arrancando mais risadas dos colegas. O comentário divertiu os fãs nas redes sociais, que repercutiram o “drama imaginado” por ele.

Nas redes sociais, internautas ficaram incrédulos, pois acharam que Vinícius seria gay. "E eu achando que ele era do vale", disparou uma seguidora. "E eu achava que era gay", completou outra. O diálogo rende muitos comentários.