Paolla Oliveira revela que não fará mais propaganda de bebiba alcoólica

Paolla Oliveira via redes sociais - (crédito: Reprodução: Instagram)

A atriz Paolla Oliveira, que também é conhecida por seu trabalho com campanhas publicitárias, já foi embaixadora de uma famosa marca de cerveja. Inclusive no último Carnaval, ela marcou presença em uma grande ação da marca na Sapucaí chamando atenção com seu carisma e beleza.

Porém, em entrevista ao jornal O Globo, Paolla revelou uma mudança de postura. Durante o período em que interpreta Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, decidiu não aceitar mais publicidades de bebidas alcoólicas. A personagem lida com o alcoolismo, e isso influenciou diretamente a decisão da atriz.

“Durante um ano não farei propaganda de bebidas alcoólicas”, contou. “O compromisso no Carnaval foi anterior ao papel. Depois disso, recusei três propostas durante a folia. Já houve essa mudança logo de início”, explicou Paolla, demonstrando consciência e responsabilidade.

A atriz ainda refletiu sobre o estigma em torno do alcoolismo, ressaltando como a sociedade trata a doença com descaso. “Apesar de o alcoolismo ser reconhecido como doença, o estigma continua. E, até para uma questão de saúde pública, a sociedade é machista”, afirmou.

Para construir a personagem com profundidade, Paolla chegou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos. “Ouvi as histórias mais difíceis lá dentro. Hoje, não dá mais para brincar com quem bebe. É preciso empatia e respeito”, concluiu a atriz.