BBB25: Tensa com Paredão, Vitória menciona "sobrevida"

Em meio à tensão da reta final, Vitória e Diego conversaram sobre o Paredão desta semana. Ambos estão na berlinda ao lado de João Gabriel, e o clima entre os dois foi de apoio mútuo. Diego tentou tranquilizar a sister, reforçando os laços que construíram no jogo.

“Se eu sair, quero que você fique forte”, disse ele. “Já foi minha irmã, então possa ser que eu saia, mas não acho que vai acontecer nem comigo nem com você.” Vitória, por outro lado, mostrou mais receio. “Minha liderança pode ter sido só uma sobrevida antes da morte”, desabafou.

A fala dela repercutiu entre os fãs do programa, que se sensibilizaram com o desabafo. Vitória lembrou do privilégio de ter sido líder, mas teme que tenha sido sua última semana na casa. Ela ainda destacou que comer bem e estar no VIP não garante permanência.

Diego tentou manter o clima positivo, mas confessou estar abalado com a saída de Dani. “Fiquei com pena, pensando se tratei ela bem”, refletiu. Vitória, por sua vez, assegurou que o discurso de Tadeu não indicou nenhuma falha de caráter por parte dele.

Com as parciais apontando João Gabriel como o mais ameaçado, a torcida de Vitória e Diego segue mobilizada. Ambos demonstram união e afeto, fortalecendo a narrativa de amizade verdadeira. Resta saber se essa conexão será suficiente para garantir mais uma semana na casa.