Maíra Cardi banca casamento do filho e expõe acordo financeiro com herdeiro

Maíra Cardi revelou, no último final de semana, como estão os preparativos para o casamento do filho primogênito, Lucas Cardi. Prestes a viver uma nova fase em sua vida, o herdeiro terá que lidar com um novo desafio: se sustentar! A influenciadora também afirmou que tem evitado palpitar do casório do rapaz.

"Apesar de estar patrocinando, não estou palpitando, porque acho muito importante que seja do jeito deles. A única coisa que faço é quando a noiva me pede, por exemplo: 'Quer casar, faz com a minha decoradora, faz com o meu pessoal que são os melhores'. Aí quando ela me pergunta: 'Você acha que é isso ou você acha que é aquilo?'. Aí eu palpito, mas senão, estou deixando ela bem livre para fazer do jeito dela".

Em entrevista à revista "Quem", Maíra Cardi contou que é muito importante que Lucas aprenda a lidar com as despesas e responsabilidades de um lar. "É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa."

"A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo", disse.

E disse mais sobre a independência financeira do filho: "Foi uma das primeiras preocupações que eu tive: 'Você vai dar conta sozinho? Não quero palpitar na sua vida, não quero estragar o seu casamento'. Ele ficou feliz, tem os rendimentos dele e ele vai dar conta, superbem", revelou.