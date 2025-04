Astro de Dennis, O Pimentinha, morre aos 73 anos

Morreu aos 73 anos, no último domingo (6), Jay North, conhecido por interpretar o personagem "Dennis, o Pimentinha". O ator lutava contra um câncer no colorretal. A triste notícia foi confirmada por Laurie Jacobson, amiga do astro por 30 anos.

“Como muitos de seus fãs sabem, ele teve uma trajetória difícil em Hollywood e também depois… mas não deixou que isso definisse sua vida. Tinha um coração do tamanho de uma montanha e amava profundamente seus amigos", revelou nas redes sociais.

Segundo Laurie Jacobson, o artista veio a óbito dentro de casa. A informação foi confirmada por Jeannie Russell, atriz que contracenou com Jay como sua companheira de brincadeiras na série que o consagrou no mundo artístico.

Apesar de toda a fama, Jay viveu uma infância difícil. O eterno "Dennis, O Pimentinha" sofria agressões da própria tia durante as gravações. "Ele teve uma vida difícil em Hollywood. Ele não gostou da experiência. Ele estava muito bravo e amargo porque os adultos que o cercavam não fizeram nada para ajudá-lo ou tornar sua vida mais fácil”, contou.

“Amigo de longa data, um irmão para Jeannie e um amigo querido para mim, sentiremos sua falta imensamente. Ele está livre da dor agora. Seu sofrimento acabou. Finalmente, ele está em paz”, finalizou Laurie em seu perfil do Facebook.