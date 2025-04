BBB25: Nova parcial deixa web perplexa com eliminação de favorito ao prêmio

O Big Brother Brasil 25 se tornou uma caixinha de surpresa em, praticamente, todos os Paredões. Sem ter um campeão definido, a 14ª berlinda foi formada no último domingo (6). Diego Hypólito, João Gabriel e Vitória Strada correm o risco de sair na próxima terça-feira (8).

De acordo com a "Enquete UOL", Diego Hypólito vem liderando a média dos votos para deixar o programa. Com 49,83%, o ginasta aparece em 1º lugar no ranking. Em seguida, vem João Gabriel, com 46,35% dos votos. E por último, Vitória Strada, com 3,82% dos votos.

Momentos após a eliminação de Daniele Hypólito, Diego, seu irmão, foi indicado direto para o Paredão pelo líder Maike. "Eu acho que o Diego, a gente teve mais embates nesse final de programa. Nessa última semana, não teve algo novo para gente falar até porque ele estava no Monstro, mas a minha indicação é ele, por tudo que a gente já passou aqui.“

Pela casa, João Gabriel foi o mais votado, com cinco votos no total. Já Vitória Strada foi a segunda mais votada da casa. Com votos de João Pedro, Renata e João Gabriel, a sister caiu mais uma vez no tão temido Paredão.

Momentos depois de cada brother defender a sua permanência no jogo, Vinícius prestou apoio aos aliados. “Só da gente ter chegado aqui gente, Diego toda vez que vai pro paredão fala que vai sair, até hoje ele fala. E lá se vão quase 90 dias. Então assim, o ato de vencer não é só pra quem recebe a medalha, porque todo ano que você competia, você vencia de alguma forma. Só que a medalha que você sempre almejou ela veio naquela fatídica competição que você ganhou a prata, mas se não fosse os trombos da vida, erros e acertos, você não teria chegado lá”, disse.