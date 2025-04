Acusado de fraude, namorado de Sandy sofre nova derrota na Justiça

A Justiça de São Paulo proibiu Pedro Andrade, namorado da Sandy, de continuar fracionando recibos médicos em nome do instituto que leva o seu nome. O médico é acusado de fraudar o sistema de reembolso causando um prejuízo superior a R$ 2 milhões à SulAmérica Saúde.

De acordo com a instituição, Pedro Andrade, teria emitido mais de 6 mil solicitações de reembolsos entre janeiro de 2022 e outubro de 2024. A informação foi confirmada pelo desembargador Miguel Brandi da 7ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP.

Segundo o advogado do plano de saúde, as notas eram emitidas de forma parcelada, com valores diferentes do que realmente foi custeado.

“Quando apuramos irregularidades, comunicamos às autoridades e agimos judicialmente”, afirmou Henrique Pires Arbache, advogado da SulAmérica. Ainda segundo o plano, os documentos apresentavam divergências significativas em relação aos serviços prestados pelos médicos da instituição de Pedro Andrade.

No processo, a defesa do namorado da Sandy negou as acusações e garantiu que os valores reembolsados pelos planos de saúde são diretamente entregues aos pacientes. Apesar da determinação judicial, ainda não foi julgado o mérito da ação.