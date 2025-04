Garota de programa que ficou com Neymar é processada por namorada de jogador

Any, garota de programa que ganhou notoriedade após envolvimento com Neymar, voltou a causar nas redes sociais. A polêmica da vez envolve Bruna, namorada do jogador Rodrygo, que estaria processando Any por expor seu passado. Segundo a moça, Bruna também já teria atuado como acompanhante antes do namoro com o craque.

“Só porque eu falei que você era do job? Amiga, o que é isso? Fica pagando de influencer. Conta aí o que você foi fazer na Europa dois anos atrás”, disse Any nos stories. A fala viralizou e colocou o nome de Bruna entre os mais comentados nas redes. A influenciadora, por enquanto, não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Any ainda reforçou que Bruna já teria procurado indicações de clientes enquanto vivia em São Paulo. “E quando você tava em São Paulo me pedindo contato de cliente? Agora quer processar, né? Para de besteira, mulher. Tenha vergonha de ter sido do job, não. Rodrygo vai aceitar de boa”, disparou, sem poupar ironia.

A jovem ficou famosa após afirmar que teve relações com Neymar durante uma festa com amigos do jogador. O episódio ganhou força nas redes e acabou levando o nome de Any a circular entre influenciadores e páginas de fofoca. Desde então, ela vem usando as redes para expor bastidores do mundo das celebridades.

Internautas, como sempre, reagiram à treta com comentários afiados. “Essa menina não é baú”, brincou um seguidor. Outra comentou: “Se ela pediu o contato para fazer o programa, o mínimo que tem que mostrar são as provas.” A internet, mais uma vez, está de olhos bem abertos para o desenrolar dessa história.