BBB25: Tadeu Schmidt é detonado após bronca em Vitória Strada

Vitória Strada sempre muito extrovertida escolheu o momento errado para cair na gargalhada. Durante a exibição do "Sincerão", na última segunda-feira (7), Tadeu Schmidt perdeu a paciência e protagonizou uma bronca daquelas na atriz.

Após ser tombada por João Pedro e cair numa piscina repleta de gosma vermelha, Vitória Strada não conseguiu segurar a vontade de rir e, enquanto todos aguardavam pela réplica, a famosa seguiu com as risadas inesperadas.

Foi nesse exato momento que Tadeu Schmidt interrompeu a crise para chamar a atenção da sister. "Vitória, só um instante. A gente vai esperar você parar de rir para contar o cronômetro", disparou o apresentador deixando a confinada sem saber como reagir.

Já recuperada, a atriz rebateu João Pedro, que relembrou alguns episódios controversos da famosa dentro do jogo. "João Pedro, os motivos que eu te coloquei no paredão não eram por você ter me colocado em uma dinâmica como um monstro. Eram pelos argumentos. Mais uma vez, o Diogo, ele não me falou que tinha me defendido. Eu não sabia."

Nas redes sociais, o apresentador foi detonado pelos internautas: "Esse Tadeu nunca foi bom! Saudades Bial e Thiago", "Tadeu, não deveria dá chamada na Vitória, ela não estava desrespeitando ninguém. Ela se diverte! Adoro", "Ele não é nada imparcial! Qual o problema da crise de riso?".