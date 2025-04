Pastora de Ludmilla revela que cantora frequenta cultos e ora no monte

Com quase 600 mil seguidores no Instagram e conhecida pela Live da Resposta, a pastora Adriana Pereira, da Igreja Casa de Oração, no Rio de Janeiro, é a convidada do episódio de número 90 do podcast "PodCrê". Amiga há sete anos da cantora Ludmilla, ela contou como é cuidar da vida espiritual da famosa.

Além de frequentar os cultos na igreja do Recreio, Ludmilla costuma ir ao monte com Adriana para orarem juntas. Em janeiro de 2024, a cantora surpreendeu ao comprar o espaço que a igreja alugava e dar de presente à pastora, que tem amizade com outros famosos, como Deolane Bezerra, MC Daniel, Jojo Todynho e Simone Mendes.

Na época, Bruna Gonçalves chegou a comentar sobre a compra do espaço: "Vi mais um sonho do meu amor se realizar e esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão com Deus”, disse.

E seguiu com as declarações: "Além de equipar toda a igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo. Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca mais deixe de ser alcançada por todos", revelou.

Por fim, Brunna, que está grávida da artista, mandou um recado para os religiosos. "Mais que isso, é amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias”, e completou a esposa de Ludmilla. “Cada dia mais orgulho de você”.