Vaza áudio da mãe de Matteus falando mal de Isabelle Nogueira

O antigo noivado entre Isabelle Nogueira e o ex-BBB Matteus Amaral voltou a ser assunto nas redes sociais após o vazamento de áudios da mãe do ex-brother, Luciane. Nas gravações, ela comenta sua percepção sobre o relacionamento do casal, que chegou ao fim há cerca de dois meses. As falas reacenderam a polêmica em torno da separação.

Luciane afirmou que Isabelle priorizava o trabalho e não dedicava tempo ao filho. “Ela não tinha tempo pra ele, era só trabalho. E mesmo assim, ele super entendia, apoiava, fazia de tudo por ela. Só que ela não entendeu isso e foi deixando o Matteus pra trás”, diz em um dos trechos vazados.

Ainda segundo a mãe de Matteus, ele estava emocionalmente abalado durante o relacionamento. “Ele vivia com os olhos com olheiras, pensativo. […] Ela deixava ele muito sozinho. Não queria estar sozinha com ele, sempre arrumava um jeito de ter alguém por perto”, desabafou.

Luciane também revelou detalhes de uma discussão entre os dois, que teria ocorrido por telefone e com ela ouvindo tudo em viva-voz. Matteus teria pedido para Isabelle falar diretamente com sua mãe, enquanto a ex-noiva criticava a relação entre os dois. A briga terminou com bloqueios mútuos.

A mãe do ex-BBB afirma que Isabelle a culpou pelo fim do namoro, dizendo que ela tratava Matteus como um menino mimado. “Disse que nunca deu certo por minha culpa, porque eu nunca pensei nela”, contou Luciane. O áudio dividiu opiniões na web e gerou grande repercussão entre os fãs do ex-casal.