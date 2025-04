BBB25: Renata acredita que foi prejudicada pela Vitrini do Seu Fifi

Renata segue pensativa após sua passagem pela Vitrine do Seu FiFi e demonstrou preocupação com a recepção do público. Em conversa com Maike, a sister revelou insegurança sobre sua permanência no jogo. “O Brasil pode estar me detestando”, confessou ela, visivelmente abalada com a possibilidade de rejeição.

Ela comparou sua situação à de Carla Diaz em edição passada e afirmou que o público, muitas vezes, não gosta da forma como o participante volta desse tipo de dinâmica. “Eu reagi do jeito que achei certo, mas posso ter errado. Tentei filtrar as informações, mas sei que isso pesa”, refletiu. Apesar disso, Renata garantiu estar tranquila com o que vier pela frente.

Maike tentou acalmar a sister, lembrando que muitas coisas aconteceram na casa e nem tudo está sob o controle dos brothers. “Se fosse por isso, a Eva teria saído no primeiro Paredão. Sai quem o Brasil quer, e acho que não tem nada a ver isso aí”, comentou, tentando tirá-la do ciclo de autocrítica.

Ainda assim, Renata manteve sua posição e reforçou sua dúvida: “Acho que tem”, respondeu, firme. A bailarina segue se questionando se sua reação na volta da dinâmica pode ter sido mal interpretada. A incerteza sobre a opinião do público parece ser um dos seus maiores desafios no momento.

Mesmo com a tensão no ar, Renata demonstrou maturidade e disse estar preparada para qualquer resultado. “Se tiver que sair, sai. Continuem dando os gás, porque vou continuar vibrando muito lá fora”, finalizou. O desabafo emocionou Maike e chamou atenção dos fãs nas redes.