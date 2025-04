BBB25: Nova parcial aponta eliminação dramática em disputa no Paredão

O clima de guerra entre as torcidas foi instaurado nas parciais do 14º Paredão. Diego Hypólito, João Gabriel e Vitória Strada correm o risco de deixar o BBB 25, nesta terça-feira (8). Desde o início das votações, a briga está acirrada entre o ginasta e o gêmeo.

De acordo com a "Enquete UOL", João Gabriel passou a liderar o ranking. Com 49,85% dos votos, o irmão gêmeo de João Pedro está sendo eliminado. Em segundo, e bem próximo aparece Diego Hypólito, com 47,66% dos votos. E em último lugar está Vitória Strada, com 2,49% da média dos votos.

Após a eliminação de Daniele Hypólito, no último domingo (6), Maike foi consagrado o Líder da semana. De imediato, o nadador precisou indicar mais um participante para o Paredão. Diego Hypólito foi o escolhido para encarar o voto do público.

"Eu acho que o Diego, a gente teve mais embates nesse final de programa. Nesta última semana, não teve algo novo para gente falar até porque ele estava no Monstro, mas a minha indicação é ele, por tudo que a gente já passou aqui“, disse o nadador em seu discurso.

Pela casa, João Gabriel e Vitória Strada foram os mais votados, com cinco e três votos, respectivamente. Para quem deseja saber quem será o próximo eliminado, a votação encerra durante o programa ao vivo na TV Globo, após a novela das nove.