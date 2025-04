BBB25: Parciais do paredão apontam eliminação acirrada

Mais um paredão está formado no BBB25 e, como sempre, as redes sociais já estão fervendo com as parciais. A disputa desta semana promete ser intensa e apertada, já que três participantes queridos pelo público estão na berlinda. A reta final do programa aumenta ainda mais a emoção e o engajamento dos fãs.

Maike, Vinícius e Renata são os emparedados da vez, e cada um deles conta com uma torcida forte do lado de fora. Com trajetórias marcantes dentro da casa, o trio protagonizou momentos que dividiram opiniões e conquistaram aliados e críticos. Agora, o público vai decidir quem continua no jogo.

Segundo a primeira parcial divulgada, quem corre mais risco de deixar o programa é Maike, com 48,9% dos votos. A disputa está acirrada, já que Vinícius aparece logo atrás, com 45,8%. Renata, por sua vez, surge como a menos votada, com apenas 5,3%, indicando maior favoritismo nesta rodada.

As enquetes refletem o clima de tensão, mas não definem o resultado oficial. Para que o voto seja válido, é preciso acessar o site do Gshow e votar quantas vezes quiser. As torcidas já se mobilizam para reverter ou confirmar esse cenário até o programa ao vivo.

Com a grande final se aproximando, cada paredão se torna ainda mais decisivo. O público está atento a cada detalhe, e a disputa pela permanência promete fortes emoções até o último minuto de votação nesse reality.