BBB25: João Gabriel comenta beijo em Thamiris após eliminação

Durante o “Bate-Papo com o Eliminado”, João Gabriel abriu o coração sobre o beijo que trocou com Thamiris no confinamento. Em conversa com Gil do Vigor, o ex-brother explicou o que o motivou a não conversar com a sister após o momento. A declaração surpreendeu parte do público que acompanhava o programa.

João revelou que entrou no reality solteiro, mas com sentimentos por alguém fora da casa. “Eu queria entrar já namorando… Falei com essa pessoa no Ano Novo, mas por problemas dela, ela não quis”, contou. Apesar da promessa de não se envolver com ninguém no programa, ele acabou se deixando levar pela situação.

“Eu fiquei mal comigo mesmo, mas já foi”, confessou, demonstrando um certo arrependimento. O comentário gerou reações de Gil, que não economizou na sinceridade: “Homem, se eu fosse a Thamiris, desse um beijo e tu não quisesse nem conversar… eu ia te dar um baile!”, brincou o apresentador, arrancando risos.

O público nas redes sociais ficou dividido entre compreender o lado de João e se solidarizar com Thamiris. Muitos apontaram a falta de responsabilidade afetiva por parte dele. Outros destacaram a honestidade do brother ao compartilhar o que realmente sentia em relação ao ocorrido.

A expectativa agora gira em torno de como Thamiris reagirá a essas declarações. Será que o assunto vai render fora da casa? Resta saber se o beijo ficará como uma lembrança isolada do confinamento ou se ainda renderá algum tipo de conversa entre os dois.