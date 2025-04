BBB25: João Pedro faz palpite surpreendente sobre o atual paredão

O clima é de tensão no BBB25 após a eliminação da última noite. João Pedro, ainda digerindo a saída do irmão, conversou com Maike na área externa sobre o futuro da casa. Para ele, o atual paredão promete ser o mais disputado da temporada. A dúvida gira em torno da força de Vinícius e da possibilidade de uma virada.

Durante o bate-papo, João Pedro revelou sua percepção: “Acho que essa votação vai ser a mais doida do BBB, dessa edição, porque vai ficar entre você e Vinicius.” Maike, por outro lado, não parece tão convencido da previsão e respondeu de forma cética: “Não acho, nossa, não…”

Renata, também envolvida na conversa, opinou com convicção sobre o colega de confinamento: “Acho que Vinícius não sai, não. Vinícius é muito forte.” A participante reconheceu o apelo do adversário junto ao público, reforçando o favoritismo dele no jogo.

João Pedro então lembrou a trajetória de Vinícius na disputa: “Ele voltou de 4 Paredões. Aline voltou de 4 e saiu no outro.” A fala sugere um certo receio de que a história possa se repetir, apesar da força já demonstrada pelo aliado.

O comentário de João Pedro agitou os fãs nas redes sociais, que passaram a especular sobre os rumos do paredão. Com três participantes populares na berlinda, o público já se prepara para uma votação intensa — e cheia de surpresas.