BBB25: Parciais do paredão apontam eliminação chocante de sister

Mais um domingo agitado no BBB25! A noite foi marcada pela eliminação de Vinícius, que deu adeus à disputa pelo prêmio milionário. Logo em seguida, os brothers encararam mais uma formação de paredão, deixando a casa em clima de tensão.

Dessa vez, quem enfrenta a berlinda são Guilherme, Renata e Delma. Com o jogo afunilando, as torcidas estão mobilizadas e as parciais já começaram a movimentar as redes sociais com possíveis resultados da votação.

Segundo as enquetes mais recentes, quem deve deixar o reality nesta semana é Joselma, que aparece com 60,4% dos votos. A rejeição alta surpreende parte do público, que não esperava esse cenário neste momento do jogo.

Na sequência, Renata surge com 35,7%, mostrando que a disputa ainda pode mudar até o resultado oficial. Já Guilherme aparece como o menos votado, com apenas 3,9% da preferência do público para sair neste paredão.

Vale lembrar que os números são apenas indicativos e não refletem a votação oficial, que acontece exclusivamente no Gshow. A tensão cresce entre os emparedados enquanto o público decide quem será o próximo a deixar a casa mais vigiada do país.