BBB25: Guilherme aponta incoerência de João ao indicá-lo ao Paredão

A formação do novo paredão no BBB25 rendeu muitos desabafos na área externa da casa. Guilherme, um dos emparedados, não escondeu sua insatisfação ao saber que foi indicado por João Pedro, e classificou a decisão como incoerente e contraditória.

Segundo Guilherme, a escolha de João não faz sentido, já que ele tem uma relação próxima com sua sogra, Delma. “Ao me colocar no paredão, ele colocou ela junto também. Isso soa como incoerência pra mim”, desabafou o brother com visível incômodo.

Ainda indignado, Guilherme afirmou que João Pedro teria dado “mais um tiro no pé” com essa atitude. “Eu disse pra ele que era a última das hipóteses. Não esperava. Isso pega muito mal lá fora”, declarou, lembrando das atitudes anteriores do colega no jogo.

Do outro lado, João Pedro justificou sua indicação ao conversar com Renata. Segundo ele, Guilherme já votou em aliados próximos e, apesar do carinho mútuo, seria incoerente não agir estrategicamente agora. “Suponhamos que o Vinícius estivesse aqui, eles iriam votar em quem?”, questionou.

Renata concordou: “Em ti.” João finalizou: “É a mesma coisa. Só coloquei ele direto.” Com o jogo afunilando e os laços cada vez mais testados, a casa se divide entre emoções e estratégias. A próxima eliminação promete fortes consequências.