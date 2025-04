Vaza áudio da atual de Militão falando de pensão da filha do jogador

Um áudio da influenciadora Tainá Castro repercutiu nas redes sociais após ser divulgado nesta semana. No registro, ela fala sobre os conflitos envolvendo seu marido, o jogador Éder Militão, a filha dele, Cecília, e a ex-companheira, Karoline Lima. Segundo Tainá, suas postagens reflexivas foram motivadas pela aceitação do pedido de revisão da pensão da criança.

Tainá explicou que, apesar de não se envolver nas questões entre Éder e Karoline, acredita que ele deve sempre oferecer o melhor para Cecília. “Eu, como mãe, acho sim que ele tem que dar as melhores coisas para a filha dele”, afirmou. Ela ainda revelou que já comprou itens para a criança com seu próprio dinheiro.

A influenciadora também criticou a narrativa de que o jogador pagaria apenas R$ 10 mil de pensão. “Isso não é verdade. Só o segurança da Cecília custa R$ 15 mil por mês”, afirmou, desmentindo o que vem sendo veiculado nas redes. Tainá frisou que decidiu se posicionar após ver informações que considerou injustas.

Mesmo com o envolvimento indireto no conflito, Tainá garantiu que tenta manter distância. “Esse negócio da Karoline e do Éder eu nem me envolvo, eu nem quero saber”, declarou. No entanto, ela reforçou que faz questão de participar do bem-estar da menina, inclusive contribuindo financeiramente quando necessário.

O áudio dividiu opiniões entre internautas, reacendendo o debate sobre pensões milionárias e os limites entre relacionamentos atuais e passados. Enquanto uns apoiam a postura de Tainá, outros acreditam que o assunto deve ser resolvido apenas entre os pais da criança.