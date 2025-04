Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Ana Maria Braga palestram nos EUA

Rodrigo Faro esteve presente no evento "Brazil Conference", no último sábado (12), nos Estados Unidos. A conferência entre autoridades, empresários e influencers reúne diferente personalidades de diferentes áreas para discutir temas ligados ao desenvolvimento social, político e econômico do Brasil.

Logo no primeiro dia Rodrigo Faro esteve como mediador do painel “Impacto Social: Servindo o Brasil”. Durante a sessão, o apresentador pontuou a importância do reconhecimento ao trabalho de servidores públicos brasileiros. “Uma honra mediar esse painel. O projeto reconhece servidores públicos brasileiros, que atuam com excelência e inovação, para enfrentar desafios sociais no nosso país”, disse.

Além do ex-apresentador da TV Record, estiveram presentes no evento nomes como: Jorge Paulo Lemann, sócio da 3G Capital e acionista de empresas como a Americanas, e o Cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas do Brasil.

Quem também palestrou no evento foram Sabrina Sato e Ana Maria Braga. As famosas falaram sobre “Televisão e Relevância Pública: Reinvenção na Comunicação em Massa”. “Poder dividir esse momento com a Ana Maria e a Sabrina, além de tantos outros profissionais incríveis, deixa tudo ainda mais especial”, disse Rodrigo Faro.