Ex-BBB Alane Dias é flagrada em clima de intimidade com filho de Preta Gil

Alane Dias e Francisco Gil foram vistos em clima de romance durante o show de Gilberto Gil em São Paulo, aumentando os rumores de que estão vivendo um affair. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem abraçados e sorridentes, trocando carinhos discretos enquanto curtiam o evento juntos.

De acordo com o portal LeoDias, a aproximação do casal começou no Carnaval, período em que foram flagrados jantando juntos no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Antes disso, Alane teria vivido um breve envolvimento com o ator José Loreto, mas engatou a nova relação com Francisco logo em seguida.

O clima de romance não começou agora. Alane e Francisco já haviam sido vistos anteriormente no Beach Park, em Fortaleza, trocando carícias e andando de mãos dadas. O cantor estava acompanhado de amigos, e os dois não fizeram questão de esconder a sintonia entre eles durante o passeio.

Na época da viagem, Alane comentou com seus seguidores sobre a decisão de ficar mais tempo na cidade. “Eu estava tão feliz aqui que decidi adiar minha volta. Consegui relaxar de verdade”, revelou a ex-BBB. A fala aumentou ainda mais as especulações de que o motivo da mudança de planos teria nome e sobrenome.

Com as aparições públicas e os registros cada vez mais frequentes, os fãs de Alane já começaram a shippar o novo casal. Nas redes sociais, os dois ainda não oficializaram nada, mas os gestos e climas românticos falam por si. Parece que o coração da ex-BBB já tem dono!