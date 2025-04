Katy Perry: Veja primeiras imagens da cantora no espaço

Katy Perry impressionou o público na manhã desta segunda-feira (14). A cantora embarcou em uma viagem espacial com uma tripulação 100% feminina. O voo para o espaço sideral foi chamado de NS-31, por ser o 31º lançamento da nave New Shepard.

Além de Katy Perry, entre as seis mulheres a bordo estava a jornalista Lauren Sánchez. Para quem não a conhece, a beldade é noiva do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon e da Blue Origin. Nas redes sociais, a estrela do pop falou sobre o preparo para viver a experiência.

O voo aconteceu por volta das 10h31, horário de Brasília. O momento inédito não durou muito tempo. Katy Perry e companhia sobrevoaram o planeta Terra por cerca de 11 minutos e, depois, a cápsula e o foguete retornaram em segurança para a Terra.

Momentos antes, a artista comentou como foi todo o preparo. "Nós passamos por algumas simulações em outra cápsula e testamos o barulho, o que esperar e essas coisas. E eles revelaram o nome da cápsula: Tortoise [tartaruga]. Uma onda, a onda mais energética, passou pelo meu corpo", disse.

E seguiu com as declarações: "Minha mãe me dá dois apelidos: Feather e Tortoise. Qual é a chance de eu ir para o espaço em um foguete, em uma cápsula com meu símbolo, a pena, chamada Tortoise? Não existem coincidências, e eu estou grata por essas confirmações. Algo maior que eu está guiando o barco", comentou a popstar.