Após anunciar que seria pai, Davi Brito comunica perda do primeiro filho

Bebê era fruto do namoro com Adriana Paula, de quem ele se separou - (crédito: Reprodução instagram)

Nesta segunda-feira, 14/02, o campeão do BBB24, Davi Brito, comunicou, através de sua assessoria de imprensa, a perda de seu primeiro filho. O bebê era fruto do namoro com Adriana Paula, de quem ele se separou logo após se empolgar e contar para todo o Brasil sobre a chegada da criança sem o consentimento da mãe.

“Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, informou a assessoria de Davi Brito.

O procedimento de curetagem é feito com anestesia local ou geral e tem por objetivo retirar do útero material como placentário ou endometrial da cavidade. A curetagem é um método de limpeza do corpo da mulher após um aborto.

Após separar de Davi, Adriana Paula chegou a se pronunciar publicamente, no último final de semana, e falou sobre a gestação pela primeira vez. Ela ainda aproveitou para alfinetar Davi Brito: “Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter”, escreveu a ex-namorada do campeão mais recente do Big Brother Brasil.

Davi chegou a confirmar publicamente que Adriana Paula, cirurgiã-dentista, colocou um ponto final da relação após ele expor a gravidez sem o consentimento dela. “Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet dizer que ela estava grávida e ela não gostou. A família dela não gostou, mas eu não vi nada demais nisso, era um momento de alegria pra mim”, revelou o ex-BBB nos stories do Instagram.