BBB25: Vitória e Diego estão prestes a bater recorde desta edição

A grande final do BBB 25 está prestes a acontecer. Na próxima semana, o Brasil vai conhecer o mais novo milionário do Big Brother Brasil. No entanto, seis jogadores seguem na corrida pelo prêmio avaliado em R$ 2.635.000.

Apesar de levarem o jogo com leveza, Diego Hypólito e Vitória Strada estão prestes a bater o recorde de Paredões da 25ª edição. Com cinco Paredões cada, caso o ginasta e a atriz enfrentem uma nova berlinda, a dupla tem a chance de se destacar entre os demais participantes.

Protagonistas de uma linda amizade, Diego comentou sobre o convívio com a atriz fora da casa. "Vitória, se você me abandonar quando a gente sair do programa, eu vou ficar muito decepcionado com você", disse o irmão de Daniele Hypólito.

Durante o Paredão que ocorreu no domingo (13), Vitória enfrentou Renata e Vinícius. Em conversa com a atriz, o ginasta comentou: "Estou com medo de você sair. Tenho muito, muito medo de você sair. Porque é diferente de todas as pessoas aqui para mim", desabafou.

Em resposta, Vitória consolou o aliado: "Pensa que, se eu sair, você vai me encontrar daqui a oito dias", disse a beldade, que ficou em terceiro lugar no ranking para ser eliminada do jogo.