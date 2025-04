Bolsonaro: Sensitiva faz previsão alarmante sobre saúde do ex-presidente

A vidente Izadora Morais contou detalhes sobre as suas previsões referentes à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante uma entrevista, a médium revelou que o problema do político é grave e afeta não só o intestino, mas também "a região da próstata, da uretra, rins, bexiga e problemas nos ossos."

"O caso dele é bastante delicado. Segundo as minhas cartas, o real problema dele não é apenas o intestino. Vejo muita coisa, mas sempre acusa um problema renal muito grave, me mostrando a região da próstata, da uretra, rins, bexiga e problemas nos ossos", revelou Izadora em entrevista à revista Caras.

"Segundo os mentores espirituais, pode ser uma doença ligada aos ossos. Aqui também vem falando no fígado, baço e coração. O caso dele é muito grave mesmo. Eu diria que ele corre o risco de algum tipo de paralisia ou, até mesmo, de que o pior possa acontecer", contou.

No último domingo (13), Jair Messias Bolsonaro passou por uma cirurgia no abdômen. Apesar de delicada, a operação foi um sucesso. Ainda de acordo com a médium, o ex-presidente vai passar por um longo período internado. "Ele vai ficar dias hospitalizado, vai demorar um tempo, mas ele vai sair. Depois, vai voltar para outra cirurgia. Tem um monte de cenas aqui, vejo muita cirurgia. O caso dele é muito grave, não é uma doença, é uma coisa fatal", disse.

"Eu não gosto de falar 'desencarnar'. Eu, sinceramente, acredito que ele não vai desencarnar, mas que pode ficar em estado vegetativo. Dificilmente, ele terá condições de disputar uma nova eleição. A saúde está terrível. Inclusive, mostra o filho dele concorrendo no lugar dele ou, então, alguma outra pessoa da família", revelou ela.