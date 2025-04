BBB25: Parcial aponta alto índice de rejeição após pedido inédito de Delma

O Big Brother Brasil não é para amadores. O 17º Paredão parece já ter uma eliminação certa. Após Delma pedir para ser colocada na berlinda, o público não perdoou. De acordo com as parciais, a sogra de Guilherme pode ser a próxima a sair do jogo.

Para quem não acompanhou, Guilherme, Joselma e Renata enfrentam o tão temido Paredão. Entretanto, na última semana, um pedido inusitado da dona de casa surpreendeu o público. Joselma fez questão de ser votada pelos aliados para poder sair do reality sem precisar desistir do jogo.

"Pode me botar no Paredão, eu prefiro, juro. Estou dizendo de coração. Dani (Daniele Hypolito) me pediu e eu indiquei ela, então, vote em mim. Votem em mim tudinho. Eu quero que meu genro fique", disparou Joselma para o genro.

Guilherme, por sua vez, respondeu: "A senhora está ansiosa". A dona de casa rebateu o genro: "Guilherme, eu sei no meu coração. Em nome de Jesus, deixa eu ir para o Paredão. Deixa eu ir para o Paredão, criatura. [...] E você fique aí lutando pela família."

A resposta veio aí. De acordo com a Enquete UOL, Joselma lidera o ranking para deixar o programa. Com 48,39% dos votos, a dona de casa pode dar adeus ao jogo na próxima terça-feira (15). Em seguida, vem Renata, com 40,18% dos votos. E por último, Guilherme, com 11,43% dos votos.